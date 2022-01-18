Сожитель убил череповчанку и лег спать

Убийца спал возле трупа. Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего череповчанина, заколовшего сожительницу. Мужчина признал вину, скоро он предстанет перед судом, обвиняемому грозит колония.

Преступление было совершено в ночь со 2 на 3 ноября 2021 года. После застолья, происходившего в квартире многоквартирного дома, сожители поссорились и мужчина ножом ударил 37-летнюю женщину в грудь.

«Не обратив внимания на состояние пострадавшей, получившей смертельное ранение, мужчина лег спать. О случившемся правоохранителям стало известно в последующем, когда родственники потерпевшей, обнаружив ее тело без признаков жизни, обратились в полицию», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.