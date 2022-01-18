Вологодские школьники будут бесплатно путешествовать по области

В Вологодской области пройдет эксперимент по развитию новой туристической программы для школьников: Вологодчина вошла в список 18 регионов, которым выделят средства на развитие школьного туризма. Всего на развитие школьного туризма Вологодчине в этом году выделят более 15 млн рублей. Если программа даст результаты, к финансированию могут подключить и бюджет области.

Проект нацелен на учеников 5-9 классов. Школьник за счет средств социального сертификата сможет путешествовать: отправиться в поездку продолжительностью от 24 часов с минимум одной ночевкой в трехзвездочной гостинице, а также получить полное экскурсионное обслуживание.

Расчетная стоимость сертификата на данный момент составляет 7 тысяч рублей. Оказывать услугу будут местные туроператоры, порядок получения сертификата на поездку будет опубликован в интернете.