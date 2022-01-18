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Общество18 января 2022 7:52

Губернатор Вологодской области посоветовал подчиненным не нарываться

Он пригрозил им отставками
Иван Чухнин
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Губернатор Олег Кувшинников пригрозил местным чиновникам отставками. Так они могут ответить за нерадивую работу по уборке снега - вологжане пишут тысячи обращений в соцсетях. Населенные пункты остаются без электричества, кое-где пропадает тепло и вода.

«Я ежесуточно получаю информацию об огромном количестве жалоб на плохую уборку снега. Необходимо сделать все, чтобы взять под контроль ситуацию. Пора переходить к решительным действиям и штрафовать нерадивые подрядные организации", - заявил губернатор на оперативном заседании Правительства области.

Олег Кувшинников потребовал также немедленной реакции на обращения граждан.

«Ели я увижу, что не будет немедленного реагирования, я буду отстранять от работы. Федеральный закон позволяет отправлять в отставку тех, кто работать не желает. Коллеги, не нарывайтесь», - обратился губернатор к чиновникам.