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Экономика18 января 2022 7:24

База отдыха в Череповце ушла с молотка за 44,6 миллионов рублей

Иван Чухнин
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Знаменитую базу в Костяевке продали с молотка. Аукцион по продаже муниципального имущества состоялся в Череповце. Торги выиграл предприниматель Владимир Майоров. Базу отдыха с землей 13,8 га он приобрел за 44,6 миллиона рублей.

«Базу отдыха предприниматель приобрел по начальной цене. Заявок было две, второй участник не подтвердил покупку по начальной цене, фактически участие в аукционе не принял. Базу отдыха продаем уже больше года», — пояснила заместитель председателя комитета по управлению имуществом города Анастасия Власова.

В комплекс базы входят несколько гостевых домов, беседки, а также железобетонный пирс.

Известно, что Владимир Майоров арендует у Череповца участок за «Мармеладом», где планируется построить жилые дома. Насчет судьбы базы он не сообщает.