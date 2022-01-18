База отдыха в Череповце ушла с молотка за 44,6 миллионов рублей

Знаменитую базу в Костяевке продали с молотка. Аукцион по продаже муниципального имущества состоялся в Череповце. Торги выиграл предприниматель Владимир Майоров. Базу отдыха с землей 13,8 га он приобрел за 44,6 миллиона рублей.

«Базу отдыха предприниматель приобрел по начальной цене. Заявок было две, второй участник не подтвердил покупку по начальной цене, фактически участие в аукционе не принял. Базу отдыха продаем уже больше года», — пояснила заместитель председателя комитета по управлению имуществом города Анастасия Власова.

В комплекс базы входят несколько гостевых домов, беседки, а также железобетонный пирс.

Известно, что Владимир Майоров арендует у Череповца участок за «Мармеладом», где планируется построить жилые дома. Насчет судьбы базы он не сообщает.