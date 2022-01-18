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Происшествия17 января 2022 21:21

В центре Вологды на Каменный мост рухнуло "звездное небо"

О ЧП сообщил мэр города
Иван Чухнин
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Вот так вечером 17 января выглядел Каменный мост. Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Вот так вечером 17 января выглядел Каменный мост. Сергей Воропанов, ВКонтакте.

ЧП случилось на Каменном мосту в Вологде. Там рухнуло звездное небо - иллюминация не выдержала нагрузки. Основные зимние праздники позади, но в прошлом году было принято решение не демонтировать «звездное небо», а сделать его круглогодичным украшением центра города, добавляя сезонную атрибутику.

И вот - сеть рухнула. Об случившемся сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов: звездное небо находится у него прямо под окнами рабочего кабинета.

«Будьте аккуратны! Любимое многими «Звёздное небо» на Каменном мосту провисло (сорвало один из крепежей), уже завтра будем его восстанавливать. Сегодня красивые фото в этом месте не получатся, приносим извинения», — написал Сергей Воропанов вечером 17 января, обращаясь к жителям города и туристам. Пока участок с провисшей проводкой обнесли сигнальной лентой.