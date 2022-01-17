В Вологде при очистке парковок от снега будут выставляться временные знаки

Фото: администрация города Вологды

В областной столице коммунальщики очищают парковки от снега. Накануне мероприятия устанавливаются временные дорожные знаки. При необходимости они станут постоянными с указанием времени. Всего в городе отобрали 27 самых проблемных участков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

14 января в первую половину дня прошла чистка на Некрасовском переулке на участке от улицы Добролюбова вдоль парка Ветеранов. За сутки выпала пятидневная норма снега - 15 см. Днем убирались сугробы, которые могли привести к ДТП, ночью снег вывозился. Сотрудники ГИБДД обзвонили владельцев автомобилей, которые были расположены на парковке. К началу уборки удалось освободить все парковку от транспорта.

Фото: администрация города Вологды

Во вторник, 18 января, с 9:00 до 13:00 будет проходить уборка на парковках на улице Дзержинского.

Начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Шумилов прокомментировал: «Руководствуясь опытом прошлых лет, отмечу, что далеко не все автомобилисты соблюдают правила и паркуются на территориях даже во время работы снегоуборочной техники. Пока будем расчищать по одной улице в день, далее - по 5-6 ежедневно. Автомобилистов настоятельно просим заранее убирать свой транспорт, в ином случае машины, которые останутся, отправят на штрафстоянку».

Напомним, что в Вологде на 11 улицах размещены постоянные знаки «Стоянка запрещена». Составлен график регулярной уборки.

За уборку дворовых территорий отвечают управляющие компании или ТСЖ. За чистоту парковок возле магазинов и ТЦ ответственны их владельцы. Жалобы на уборку во дворах следует направлять в управляющие организации, также обращения принимает ЕДДС по телефону: 72-35-53.