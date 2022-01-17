В Вологде ищут подрядчика для ремонта улицы Гагарина

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В Вологде стартовали конкурсные процедуры на ремонт участка улицы Гагарина от дома №86 до улицы Галактической. Начальная цена работ оценивается в 106,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В 2020 году была отремонтирована первая часть улицы Гагарина от Окружного шоссе до автоцентра. Теперь Градостроительный совет принял решение начать второй этап. Деньги выделили из Дорожного фонда при поддержке Губернатора.

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал: "По участку были неоднократные обращения жителей и представителей бизнеса, ведь сейчас на дороге грунтово–щебеночное покрытие, и добираться на дачи и в промышленную зону неудобно. Мнение вологжан было учтено при формировании планов дорожных работ. К концу января планируем заключить контракт с подрядчиком и начать работы по укладке ливневой канализации. Само дорожное полотно будем ремонтировать в весенне–летний период".

Планируется двухполосная дорога с тротуарами и ливневой канализацией на протяжении 976 метров. Будут обустроены газоны. Окончание работ намечено на ноябрь 2022 года. Освещение на этом участке было сделано еще в 2020 году.

В Вологде по о нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году будут обновлены 10 участков дорог: улица Мира в с. Молочное, Костромская, Турундаевская, Щетинина, Ярославская, Новгородская, Левичева, Осановский проезд, Старо-Кирилловское шоссе, Галкинская. Продолжится строительство улицы Поэта Романова, которая является элементом будущего Малого транспортного кольца.