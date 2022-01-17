Череповецкая полиция не подтвердила информацию о существовании педофильской банды

В социальных сетях большой популярностью пользуется ориентировка на троих мужчин, которые путешествуют по стране и крадут детей. Полиция Череповца заявила, что информация о розыске указанных лиц не поступала. Данные оказались фейковыми. Правоохранители уточнили, что эта картинка расползается по сети интернет еще с 2012 года.

В ориентировке указано, что у преступников-педофилов разработана своя схема: жертву выслеживают около школы, детской площадки, во дворе. Потом из педофильской машины выпадает маленький котенок или щенок, тогда злоумышленники просят ребенка подобрать животное. Потом несчастного увозят в неизвестном направлении.

Информация о банде появилась во многих регионах РФ. Напомним, что с помощью фейковых шокирующих ориентировок в соцсетях собирают просмотры.