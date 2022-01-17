Акция "Покормите птиц" проходит в Вологде

В Вологде Центр экологического просвещения с 15 января проводит акцию «Покормите птиц». Вологжане могут совершить доброе дело, а также понаблюдать за удивительными существами, войдя в роль писателя-натуралиста.

Участникам предлагается смастерить кормушку для птиц и установить ее в своем дворе или во дворе библиотеки на Судоремонтной, 42. Пернатых необходимо подкармливать и вести дневник наблюдений.

Отчеты - фотографии, видео, рассказы и заметки - нужно прислать в личные сообщения группы библиотеки. После библиотекари создадут онлайн-газету «Птичий вестник».

Акция направлена на знакомство вологжан с местными птицами, их пищевыми привычками и интересными чертами поведения животных. Самые активные участники получат призы, все - сертификаты.