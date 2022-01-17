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Общество17 января 2022 11:48

Вологжан приглашают придумать мурал для стены центральной библиотеки в Вологде

Уютному дворику на Марии Ульяновой, 7 требуется креативное украшение
Евдокия САХАРОВА
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Граффити с Варламом Шаламовым в Москве. Фото mos.ru

Граффити с Варламом Шаламовым в Москве. Фото mos.ru

В Вологде объявлен Городской конкурс эскизов граффити «Культурная матрица». Креативных вологжан приглашают придумать мурал, посвященный литературе, книге, библиотеке или чтению до 1 апреля.

Рисунок размесят во дворике Вологодской областной универсальной научной библиотеки на Марии Ульяновой, 7. В теплое время года там откроется читательское пространство, где можно отдохнуть с книгой. Планируется проводить детские культурные мероприятия, установят столики и скамейки.

Площадь части стены, на которой появится рисунок, составляет 88 квадратных метров. Сам конкурс трехэтапный. До 1 апреля состоится прием заявок с эскизами, до 9 апреля жюри определят победителей, с 10 апреля по 20 мая авторы будут наносить мурал на поверхность.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.