Принимаются заявки на фестиваль ледяных скульптур в Череповце

Фото vk.com/festiva_che

В городе металлургов на 3-6 февраля намечен X фестиваль-конкурс – «Череповец. Ледяная фантазия». Организатором выступает мэрия города. Череповца. Ледяные скульптуры появятся на Площади молодежи у Дворца металлургов. А сейчас мастеров, как любителей, так и профессионалов, приглашают подать заявки на участие. Победителям сулят денежные призы.

В 2021 году на фестивале зарегистрировались 17 команд с разных концов России, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Каждой команде, численностью не более 2-х человек, предстоит создать ледяную скульптуру из 6-9 ледяных блоков размером 1х0,5х0,25 м. Композиция должна быть максимально цельной, чтобы уберечь ее от разрушения.

Для участия в отборочном туре необходимо до 27 января направить в адрес оргкомитета заявку-анкету и эскиз скульптуры. Прошедших отборочный этап, допустят до второго этапа.

Открытие конкурсных работ для зрителей и старт конкурса «Быстрая пила» состоится 6 февраля в полдень. Команда, занявшая 1 место, получит приз в размере 80 000 рублей, 2 место – 50 000 рублей, 3 место – 30 000 рублей.

С положением конкурса и условиями участия можно ознакомиться в файле.