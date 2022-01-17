Ранним утром череповчанка устроила в баре дебош

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали дебоширку. Она неправильно вела себя в баре.

16 января около 6 часов за помощью к вневедомственной охране Росгвардии Череповца обратились сотрудники бара - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Бойцы направились в бар на Октябрьском проспекте, где их ждали. Как пояснила администратор заведения, одна из посетительниц, выпив, стала вести себя неадекватно, хамить и мешать работе персонала. Работники бара попытались выпроводить гражданку, однако та не согласилась, стала грубо ругаться и вести себя агрессивно. Росгвардейцы выслушали от женщины недовольство и претензии и в свой адрес. В итоге сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу, которой оказалась местная жительница 1976 г.р. Череповчанка была передана сотрудникам полиции.