Иномарка врезалась в ВАЗ при развороте на Окружном шоссе в Вологде

Водитель "Фольксвагена" при развороте врезался в ВАЗ-2114.

Как сообщает областное управление ГИБДД, столкновение двух авто произошло 16 января в 23:19 около дома № 55 на Окружном шоссе.

По предварительной информации, 56-летний водитель "Фольксваген Поло" разворачивался, при этом не учел ВАЗ -2114, который двигался в попутном направлении. Автомобилем ВАЗ — 2114 управляла 20-летняя девушка.

Автомобили получили кузовные повреждения. Пострадали люди: травмы получили оба водителя, а также 35-летняя пассажирка Фольксвагена и 20-летний молодой человек — пассажир ВАЗ. Его пришлось госпитализировать в областную больницу.