Тысячу бездомных череповецких животных занесут в интернет-каталог

Зоозащитники надеются, что бездомных животных будет меньше. Фото: Иван Чухнин

В Череповце бездомных животных занесут в интернет-каталог. В городе работает восемь частных приютов, в которых содержатся около тысячи кошек и собак.

Всю информацию о кошках и собаках из приютов объединят и разместят на специальном сайте «Хочу домой 35». Этим займется некоммерческая организация «Быть человеком», которая выиграла президентский грант на крупную сумму - почти один миллион рублей.

Проект призван уменьшить численность бездомных животных в Череповце и Череповецком районе. Фильтры каталога помогут лучше ориентироваться при выборе питомца.

В каталоге будет вся информация по животным: пол, возраст, окрас, размеры, а также размещены фотографии. Здесь же можно будет заполнить анкету владельца.

Сайт будет активно рекламироваться в сети.

Как сообщила соучредитель некоммерческой организации «Быть человеком» Анна Новожилова, те, кто возьмет питомца из приюта, получат бесплатную консультацию ветврача и кинолога. Сайт появится к лету 2022 года, сообщает официальный сайт Череповца.