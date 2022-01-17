Курильщик устроил пожар в череповецкой многоэтажке

В Череповце произошел пожар в пятиэтажном доме. ЧП случилось на ул. Архангельской, 66.

По данным областного управления МЧС, инцидент случился 15 января около шести часов вечера в квартире на первом этаже, где обитал 44-летний мужчина.

По предварительной версии, хозяин жилья курил, лежа на диване. В результате загорелся бытовой мусор, которым была завалена квартира. Из-за задымления жильцам пришлось эвакуироваться, семеро жильцов эвакуировались до приезда пожарных. Удалось спастись и виновнику пожара.

Возгорание тушили силами 20 сотрудников спасательного ведомства при пяти единицах техники. Никто из людей в этом ЧП не пострадал.