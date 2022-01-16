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Экономика16 января 2022 16:18

В Вологодской области уничтожены пять деревень

Из них три - в Грязовецком, по одной Никольском и Харовском районах
Иван Чухнин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

С карты Вологодской области стерты еще пять деревень. Это коснулось Грязовецкого, Харовского и Никольского районов.

Населенные пункты исключены росчерком пера областного чиновничества. Люди уехали отсюда по самым разным причинам, теперь они будут удалены и из официальной документации.

В Грязовецком районе перестали существовать деревни Никола, Чистюнино и Крюково, в Харовском районе деревня Ершиха, в Никольском районе – Баданки.

Постановление опубликовано на официальном сайте правительства Вологодской области.