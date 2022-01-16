В Вологодской области уничтожены пять деревень

С карты Вологодской области стерты еще пять деревень. Это коснулось Грязовецкого, Харовского и Никольского районов.

Населенные пункты исключены росчерком пера областного чиновничества. Люди уехали отсюда по самым разным причинам, теперь они будут удалены и из официальной документации.

В Грязовецком районе перестали существовать деревни Никола, Чистюнино и Крюково, в Харовском районе деревня Ершиха, в Никольском районе – Баданки.

Постановление опубликовано на официальном сайте правительства Вологодской области.