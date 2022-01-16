В Вологодской области зафиксирован взрывной рост заболевания коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Вологодской области за последние сутки подскочила в 1,5 раза - зафиксировано 180 случаев. 15 января эта цифра составляла 125 случаев. Рост наблюдается и в целом в России, правда не такой взрывной.

При этом в Вологодской области за сутки 320 человек выздоровело, десять человек умерло. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в регионе заболело 101 462 пациента. 93 733 человека — выздоровели, 3 090 человек погибли.

Администрация Вологодского района разыграет участок земли и другие подарки среди привившихся.