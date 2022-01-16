Мужчина обжег руки, дача сгорела

Дача сгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар произошел в СНТ «Надежда» на территории Ирдоматского сельского поселения под Череповцом.

Звонок пожарным поступил в начале второго, днем 15 января. Горел одноэтажный дом, принадлежавший 49-летнему местному жителю. Пламя полностью уничтожило здание площадью 30 кв метров. Огнём повреждены окна дачи на соседнем участке.

При пожаре пострадал 39-летний мужчина. У него ожоги кистей рук 1-2 степени. Госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщает региональное Управление МЧС, причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность отопительной печи.