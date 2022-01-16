Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 16:00

Мужчина обжег руки, дача сгорела

ЧП случилось под Череповцом
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дача сгорела полностью.

Дача сгорела полностью.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пожар произошел в СНТ «Надежда» на территории Ирдоматского сельского поселения под Череповцом.

Звонок пожарным поступил в начале второго, днем 15 января. Горел одноэтажный дом, принадлежавший 49-летнему местному жителю. Пламя полностью уничтожило здание площадью 30 кв метров. Огнём повреждены окна дачи на соседнем участке.

При пожаре пострадал 39-летний мужчина. У него ожоги кистей рук 1-2 степени. Госпитализация ему не понадобилась.

Как сообщает региональное Управление МЧС, причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность отопительной печи.