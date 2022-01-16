В Вологде под колесами поезда погиб мужчина

Очередное ЧП случилось 15 января на железнодорожном переезде в Вологде. ЧП случилось в районе Вологды-2, в створе улицы Товарной. Об этом сообщает портал newsvo со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, 45-летний мужчина переходил через железнодорожные пути и не убедился в безопасности перехода.

Машинист подавал звуковые сигналы, но пешеход не слышал или не обратил на их внимания и продолжал движение. В итоге мужчина погиб, его личность установлена. К расследованию подключена транспортная полиция.

Напомним, что на участке улица Гагарина- улица Товарная - улица Кирова проходят железнодорожные пути на Петербург и Архангельск. Не так давно появился дополнительный путь на ленинградском направлении. Зачастую поезда здесь стоят по 30 и более минут, вологжане штурмуют их - перелезают по сцепкам или под вагоном. Так что ЧП здесь не редкость.

Как сообщала "Комсомольская правда" - Вологда, на железнодорожном переезде погиб велосипедист.

Пр пешеходному переходу через пути пыталась проехать легковушка.

Власти намерены решить проблему - построить путепровод.