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Происшествия15 января 2022 21:31

Иномарка сбила череповчанку с ребенком

ЧП случилось на улице Набережная
Иван Чухнин
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В Череповце в результате ДТП пострадал двухлетний ребенок Пешеходы не смогли разминуться с автомобилем. на "зебре".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января около 18:45. У дома 29А на улице Набережная иномарка сбила женщину с ребенком.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Вологодской области, за рулем Хендай Крета находился 24-летний череповчанин. Он на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу и несла на руках ребенка - мальчика 2019 года рождения.