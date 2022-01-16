Иномарка сбила череповчанку с ребенком

В Череповце в результате ДТП пострадал двухлетний ребенок Пешеходы не смогли разминуться с автомобилем. на "зебре".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января около 18:45. У дома 29А на улице Набережная иномарка сбила женщину с ребенком.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Вологодской области, за рулем Хендай Крета находился 24-летний череповчанин. Он на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 59-летнюю женщину. Она переходила дорогу и несла на руках ребенка - мальчика 2019 года рождения.