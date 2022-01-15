Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 11:10

Вологжанина наказали за грязные госномера в Москве

Автомобиль засняли с одинаково заляпанными передними и задними номерами
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из материалов дела

Фото из материалов дела

Житель Вологды отличился в Москве. 21 октября на Сущевском Валу в столице москвичи заметили автомобиль ГАЗ с одинаково заляпанными грязью вологодскими номерами. Водителем оказался 24-летний вологжанин. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Фото из материалов дела

Фото из материалов дела

Мировой судья привлек молодого человека к административной ответственности за "Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть".

На суде водитель отказался пояснить причину своего поступка, но вину признал. В результате, вологжанина лишили прав на срок в 1 месяц. Постановление может быть обжаловано.