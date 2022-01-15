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Происшествия15 января 2022 10:39

На трассе М-8 под Верховажьем произошло ДТП с трактором: пострадали дети

5-летней девочке и 10-летнему мальчику предстоит амбулаторное лечение
Евдокия САХАРОВА
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В Верховажском районе в 8 утра 15 января произошла авария на трассе М-8 "Москва-Архангельск". Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что на 653 км дороги 46-летний мужчина вел автомобиль «Митсубиси Лансер» с двумя маленькими пассажирами на борту. По трассе также двигался трактор «Беларус» с прицепом, за рулем находился молодой человек 26 лет.

Машины столкнулись, пострадавшими от удара оказались дети и водитель легковушки. Мужчине, 10-летнему мальчику и 5-летней девочке врачи после осмотра назначили амбулаторное лечение.