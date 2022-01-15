Губернатор Вологодчины пригласил Путина на открытие Архангельского моста

Губернатор Вологодской области рассказал о церемонии открытия нового Архангельского моста в Череповце. Планируется гала-концерт, фейерверк, возможен и приезд главы государства. Олег Кувшинников на встрече с журналистами заявил, что Владимир Путин приглашен на торжество.

Губернатор пояснил: "Я, конечно, пригласил президента. В администрации главы государства мы прорабатываем этот вопрос. Приедет Владимир Владимирович или нет, зависит от множества факторов: рабочего графика, пандемии и так далее. Мы сдаем самый крупный инфраструктурный объект Вологодской области".

Олег Кувшинников также пообещал открытие пешеходного и автомобильного движения и включение праздничной подсветки моста. Новый мост, Южное шоссе и продолжение Шекснинского проспекта планируется открыть в августе 2022 года.