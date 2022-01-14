Пенсионерка нашла банковскую карту на остановке и совершила шоп-тур

Пенсионерка нашла банковскую карту и совершила шоп-тур по торговым точкам Вологды. статья. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали ее. Она будет отвечать перед законом за кражу.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Вологде обратился молодой человек 1995 г.р. Он пояснил, что накануне его сожительница пошла в магазин, где за покупки расплачивалась его банковской картой. Но позже в приложении мобильного банка он увидел, что с его карты было списано еще порядка 5 тысяч рублей, покупки совершались в нескольких торговых точках города.

Полиция установила личность покупателя. Это была вологжанка 1953 г.р. Пенсионерка пояснила, что нашла на остановке банковскую карту, с ней она и прошлась по магазинам.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Напомним, банковская карта - собственность банка. Найденную карту следует возращать в тот банк, который ее выдал.