Агроном-самоучка выращивал коноплю в гараже в центре Вологды

Чтобы выращивать наркотик, вологжанин изучил агрономию.

Вологодские полицейские задержали агронома -самоучку, специалиста по выращиванию конопли. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области совместно с ОСН «Гром» в одном из гаражей, расположенных в ГСК на улице Товарной, областного центра задержали вологжанина 1991 г.р.

В гараже полицейские обнаружили и изъяли куст и коробки с сухими листьями и стеблями. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области.

В отделе полиции агроном рассказал, что изучил много литературы и купив необходимое оборудование для выращивания в гараже конопли. Растения выращивал, по его словам, для личного употребления.

Экспертиза показала, что изъятое - это наркотик, общая масса более 500 грамм. Задержанный был оправлен в медицинское учреждение на освидетельствование.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Вологде в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкции данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также результат химико-токсилогического исследования показал, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту сотрудники полиции составили административный протокол по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств без назначения врача). Санкции данной части статьи предусматривают административный арест на срок до 15 суток.

В настоящее ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.