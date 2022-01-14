Мужчине, едва не зарезавшему в Кадуе молодого человека и покусившемуся на его сожительницу, предъявлено обвинение

Беспредел в Кадникове: .

В квартире произошло сразу два преступления. Был ранен молодой человек, а женщина изнасилована. По версии следствия, утром 5 января 2022 года 52-летний житель Кадникова Сокольского района выпивал с 19-летним пришедшим к нему в гости знакомым. Однако посиделки переросли в ссору, а гость получил от хозяина удар в грудь ножом. Скорую вызвала сожительница пострадавшего, присутствовавшая с ним в гостях.

Потерпевший был госпитализирован. Однако 26-летняя женщина вернулась в квартиру, где произошло ЧП. По ее словам - она забыла там телефон. Но в итоге выйти она не смогла, так как хозяин квартиры совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. "Дальнейшие противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции," - сообщает пресс-служба СУСК по Вологодской области.

Мужчину заключили под стражу. Ранее он был судим за совершение преступления против жизни и здоровья.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством). Расследование уголовного дела продолжается.