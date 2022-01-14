В Вологде автобус врезался в Шевроле Ниву, пострадали люди

Движение по дороге было частично ограничено.

В Вологде произошло ДТП с автобусом. На улице Горького, возле дома 126а, рядом с площадью Чайковского, в 13:25 столкнулись «Шевроле Нива» и автобус ПАЗ, ехавший по маршруту № 23.

Как сообщает официальный представитель ГИБДД Вологды, автомобилем «Шевроле Нива» управлял мужчины 1971 года рождения, Нива двигалась от дома № 126а по ул. Горького в сторону пл. Чайковского. Автобусом ПАЗ-320402 управлял мужчина 1960 года рождения, автобус двигался по Горького со стороны улиц Чернышевского. От столкновения пострадала женщина - пассажир автобуса, медики доставили ее в травмпункт. Травмы получил и водитель «Шевроле Нива» – мужчина 1971 года рождения.

Фото очевидца ДТП Татьяны Филипович, Baza.net