В Череповце на Крещенье появятся две купели

В Череповце на Крещение появятся две купели для традиционных купаний в реке Шексне.

Как сообщает сайт, проруби сделают на Шексне в районе лыжной базы, они будут неподалеку друг от друга. Размеры купелей - будет размером три на три метра, максимальная глубина — полтора метра. Ожидается, что сюда придут около пяти тысяч человек - именно столько купались здесь прошлый январь.

Иордани будут оборудованы на расстоянии девяти метров друг от друга, чтобы обеспечить удобство и безопасность. Таким образом будут разведены потоки людей.

"Для безопасности установим ограждения, сделаем лестницы для спуска в воду, помосты для раздевания и прохода к купелям. Для посетителей будут открыты раздевалки", — сообщил начальник лыжной базы Юрий Баранов.

Купель будет открыта для посещения с 20 часов 18 января до трех утра 19 января, 19 января — с 8 до 19 часов.