В Вологде построен самый большой детский сад

В Вологде завершено строительство самого большого детского сада - "Аистенок" на улице Народной. Он рассчитан на 420 мест, в нем 6 групп до 3 лет и 12 - от 3 до 7. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, в настоящее время доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет в регионе закрыта на 100%.

В детском саду - один из самых больших бассейнов для детей в городе, два музыкальных и один спортивный зал, комната логопеда и психолога.

Детский сад построен по нацпроекту «Демография» всего за год.

Находится он в районе, который быстро растет и благоустраивается. Были заасфальтированы улицы, обеспечивающие подъезд к детскому учреждению, реконструированы перекрестки улиц Гагарина-Гончарная, Гончарная-Панкратова. В перспективе - строительство путепровода по улице Гагарина через железнодорожные пути.