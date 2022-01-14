Крупный пожар произошел в Вологде на улице Рабочей 13

14 января в 01 час 52 минуты поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме - бывшем общежитии, по адресу: Вологда, улица Рабочая, 13. Горело на 8 этаже, в комнате, принадлежащей женщине 1980 года рождения. Площадь пожара - 22 квадратных метра. В итоге выгорело все помещение, частично повреждены две соседние комнаты, закопчен общий коридор. Пострадали 2 человека: женщина 1970 года рождения получила ожог спины, а мужчина 1965 года рождения отравился продуктами горения. Оба госпитализированы.

Из дома массово эвакуировали людей. 19 человек были выведены пожарными по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, еще 19 человек: вышли из квартир самостоятельно. Предположительная причина ЧП– неисправность электрооборудования либо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. В ликвидации задействованы 14 единиц техники, 38 человек личного состава.