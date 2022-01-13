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Происшествия13 января 2022 14:34

В Череповце легковушка влетела в отбойник на Октябрьском мосту

В аварии никто не пострадал
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Людмила Стрельникова, vk

Фото: Людмила Стрельникова, vk

В Череповце около половины четвертого часа дня произошла авария на Октябрьском мосту. В городе буйствует метель. Автомобиль Hyundai Solaris влетел в отбойник и повредил бампер.

Легковушка мчалась в сторону Зашекснинского микрорайона. 37-летняя автоледи не справилась с управлением: машина ушла в занос и развернулась. Об инциденте сообщила пресс-служба ГИБДД Череповца.

По официальным данным, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД напоминают, что при управлении транспортными средствами обязательно нужно учитывать погодные условия и состояние дороги, выбирать безопасный скоростной режим, не забывать соблюдать дистанцию и боковой интервал.