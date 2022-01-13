В Вологодской области врачи выявили первого пациента с омикроном

Омикрон - в Вологодской области. Об первом выявленном случае заражения омикроном сообщил департамент здравоохранения.

Новый штамм выявлен у молодого человека, приехавшего из Санкт-Петербурга.

«Пациент с клиникой ОРВИ обратился в одну из центральных районных больниц области 3 января. Учитывая анамнез, молодому человеку был сделан экспресс-тест, который оказался положительным. Далее у пациента взяли ПЦР-тест и направили в референс-центр, где и было установлено, что заражение произошло именно омикрон-штаммом», — рассказал историю пациента начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Приняты беспрецедентные меры безопасности: определен круг лиц, находившихся в контакте. Ведется наблюдение, они находятся на карантине.

Согласно имеющимся исследованиям омикрон в 4–6 раз превышает по заразности штамм дельта. На 13 января инфицированных нашли в 14 регионах России.