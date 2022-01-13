Водители ездят по вологодским дорогам без прав и пьяными

О массовых нарушениях водителями Правил дорожного движения сообщает сайт УМВД области. За сутки на 13 января сотрудники ГИБДД на вологодских дорогах отстранили от управления транспортом 27 человек без прав и 3 нетрезвых водителей. 12 января произошло 56 ДТП с материальным ущербом, отстранено от управления транспортными средствами 3 нетрезвых водителей, а также 27 автолюбителей без водительского удостоверения.

36 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В отношении 75 пешеходов, нарушивших ПДД, полицейские составили материалы об административной ответственности. 12 водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров, из них 9 за перевозку несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД оформили 19 актов по выявленным недостаткам в эксплуатационном содержании автомобильных дорог, выдали 15 предписаний на устранение нарушений обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях за нарушения требований содержания улично-дорожной сети.