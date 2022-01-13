Череповчанка перевела 540 тысяч рублей телефонным аферистам

Череповчанка перевела мошенникам 540 тысяч рублей. Они представились ей по телефону сотрудниками органов внутренних дел.

Схема была стара как мир, но женщина об этом не думала. Злоумышленники сообщили, что кто-то пытается получить доступ к ее банковским счетам. Для сохранения денег необходимо провести несложные манипуляции: обналичить средства с кредитной карты и перевести их на безопасные счета.

А в дальнейшем нужно оформить кредит и таким же образом "спрятать" деньги. Доверчивая пенсионерка сняла с кредитки 90 тысяч рублей и оформила займ еще на 450 тысяч рублей. Все средства она перевела мошенникам.

На следующий день, посоветовавшись со знакомыми, она поняла, что стала жертвой мошенничества. Женщина не одинока: за сутки сотрудники УМВД России по Вологодской области зарегистрировали 8 случаев дистанционных хищений. Общий ущерб составил порядка 1 миллиона 924 тысяч рублей.