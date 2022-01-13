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Происшествия13 января 2022 12:37

Череповчанка перевела 540 тысяч рублей телефонным аферистам

Они представились работниками полиции
Иван Чухнин
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Череповчанка перевела мошенникам 540 тысяч рублей. Они представились ей по телефону сотрудниками органов внутренних дел.

Схема была стара как мир, но женщина об этом не думала. Злоумышленники сообщили, что кто-то пытается получить доступ к ее банковским счетам. Для сохранения денег необходимо провести несложные манипуляции: обналичить средства с кредитной карты и перевести их на безопасные счета.

А в дальнейшем нужно оформить кредит и таким же образом "спрятать" деньги. Доверчивая пенсионерка сняла с кредитки 90 тысяч рублей и оформила займ еще на 450 тысяч рублей. Все средства она перевела мошенникам.

На следующий день, посоветовавшись со знакомыми, она поняла, что стала жертвой мошенничества. Женщина не одинока: за сутки сотрудники УМВД России по Вологодской области зарегистрировали 8 случаев дистанционных хищений. Общий ущерб составил порядка 1 миллиона 924 тысяч рублей.