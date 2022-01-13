В Кириллове посиделки закончились двумя статьями Уголовного кодекса

В Кириллове в полицию обратилась местная жительница 1976 г.р.. Она сообщила, что её новый знакомый, напившись, стал её бить и хватался за нож. По ее словам, женщине с трудом удалось вырваться из рук тирана и обратиться за помощью в полицию.

Делом занялся участковый уполномоченный полиции. Он доставил дебошира в отдел. Подозреваемый 1991 г.р. свою вину отрицать не стал. Кроме того, выяснилось, что во время совместного застолья он украл банковскую карту из сумки знакомой и потратил на алкоголь 2808 рублей.

В итоге посиделки обрасли статьями уголовного кодекса. В отношении ранее судимого местного жителя 1991 г.р. следователями ОМВД Росси по Кирилловскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа.

Подозреваемый задержан.