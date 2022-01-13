Водителя поймали на воровстве топлива у родного предприятия

Водитель воровал средства с топливной карты предприятия.

Полиция № 1 УМВД России по г. Вологде работала с заявлением, которое написал представитель одной из организаций, занимающихся перевозкой грузов. Мужчина пояснил, что судя по документации, у организации воровали топливо. Сумма ущерба - около 82 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что водитель данной организации 1975 г.р. заправляя служебный автомобиль, расплачивался средствами с топливной карты предприятия. В конце рабочего дня мужчина предлагал приобрести оставшееся топливо водителям большегрузов по низкой цене. В общей сложности он продал около 2040 литров топлива.

По данному факту отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.