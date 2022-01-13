Некоторые пособия на детей на Вологодчине выросли

На Вологодчине повысился размер некоторых пособий на детей. О размерах сообщает официальный сайт Вологды. Обращаем внимание, что они назначаются не всем - лишь малообеспеченным.

В частности, выросла ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, родившегося с 1 января 2018 года. Надо помнить, что такое пособие получают семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В нашем регионе в 2021 году эта сумма составляла 11 732 руб., в 2022 году - 12 398 руб.

Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка также составит 12 398 руб. Такое пособие положено на третьего и каждого последующего ребенка, родившегося начиная с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года. Однако, право на ежемесячную выплату имеет один из совместно проживающих с ним родителей (усыновителей), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологодской области.

Выросло ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Надо помнить, что такая выплата тоже устанавливается только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Вологодской области на дату обращения за назначением пособия.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 50 %, 75 % или 100 % - во внимание берется обеспеченность семьи. Условия получения определяются индивидуально, так что за разъяснениями можно обратиться в органы соцзащиты.

В 2022 году размер пособия составит: 50 % прожиточного минимума на детей (базовый размер) - 6199 руб.; 75 % прожиточного минимума на детей - 9298,50 руб.; 100 % прожиточного минимума на детей - 12 398 руб.