В частном доме Череповца обнаружили наркопритон

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нагрянули в дома на улице Маяковского, где задержали четырех наркоманов. На жилплощади 44-летнего хозяина находились приспособления для изготовления и употребления наркотиков.

Криминалисты заключили, что изъятым веществом общей массой 0,23 грамма был синтетический наркотик. Задержанный отказались от проведения химико-токсикологического исследования. На всех был составлен административный протокол по статье "Потребление наркотических средств без назначения врача". Им грозит арест до 15 суток.

На главу наркопритона возбудили уголовные дела по статье "Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств" и "Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств". Он может оказаться за решеткой на срок до 4 лет.