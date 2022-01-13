На Вологодчине подняли прожиточный минимум на 711 рублей в месяц

В Вологодской области обновили прожиточный минимум. С 1 января 2022 года трудоспособному вологжанину положен 13 931 рубль, пенсионерам – 10 992 рубля, детям – 12 398 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

В целом величина прожиточного минимума в 2022 году равняется 12781 рублю. По сравнению с 2021 годом уровень увеличился на 711 рублей. От регионального прожиточного минимума зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, на ребенка до достижения им возраста 16 лет, которые выплачиваются малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет, и другие социальные выплаты.

Федеральный прожиточный минимум оказался ниже регионального. В этом году он составил 12 654 рубля.