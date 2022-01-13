Кувшиновский мост под Вологдой станет двухполосным и с тротуарами

Кувшиновский мост Фото: Евдокия САХАРОВА

Администрация города Вологды открыла конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации: к реконструкции готовится мост в Кувшиново. До 28 января продлится прием заявок, подрядчика назовут в феврале. На мост планируют потратить менее 8,5 млн рублей.

Кувшиновский мост планируют построить двухполосным и с пешеходными тротуарами: сейчас по нему может проехать лишь одна машина, а пешеходам и вовсе приходится сиротливо жаться к покореженным перилам, вдоль которых зияют дыры. Мост был построен в 1978 году, его протяженность 84 метра.

Подрядчику предстоит заменить покрытие и укрепить несущие конструкции. Об этом сообщила газета «Маяк». В ближайшие 3 года на Вологодчине отремонтируют 35 мостов. В Вологде обновят мост через Шограш на Конева (2022-2023 годы) и на улице Можайского (2024 год), через реку Содема (Золотуху) по улице Челюскинцев (2023 год). В городе металлургов выплаты из федерального бюджета потратят на мост через реку Серовку (2022 год) и капитальный ремонт Октябрьского моста через Шексну (2023-2024 годы).