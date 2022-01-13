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Общество13 января 2022 9:05

Грязовчанин отправился под Новый год в путешествие за картошкой и отметил праздники в полиции

У пьяного мужчины не было прав на управление ТС
Евдокия САХАРОВА
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Житель Грязовецкого района выпил и сел за руль, за что и поплатился. Мужчине пришлось провести с полуночи 31 декабря 10 суток под административным арестом. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Как выяснилось, вологжанину срочно понадобилась картошка, поэтому он поехал на автомобиле к своей цели, правда пьяный и без прав. Нарушителя остановили сотрудники ДПС в ночь с 30 на 31 декабря. В машине обнаружили мешок картошки.

Уровень опьянения автолюбителя по имени Сергей составлял 1,226 м/л.

Вологжане посетовали, что картошка могла за 10 суток испортиться на морозе, да и праздники насмарку. Не пейте за рулем!