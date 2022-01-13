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Общество13 января 2022 8:16

В одном из трамваев Череповца запустили бесплатный общественный Wi-Fi

В новом "Львенке" теперь можно подключиться к безлимитному интернету
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце в новом трамвае подключили бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Вадим Германов.

«Львенок» № 174 теперь оборудован безлимитным интернетом. Для подключения к сети необходимо указать свой телефонный номер, на который поступит звонок. Последние цифры звонившего номера будут кодом доступа в интернет. Это обычная схема для подключения к общественной сети. Зарядить телефон в салоне можно будет через USB-порт.

В ближайшее время планируется установить точки доступа во все 12 новых череповецких трамваев.

Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра