В одном из трамваев Череповца запустили бесплатный общественный Wi-Fi

Фото со страницы мэра

В Череповце в новом трамвае подключили бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Вадим Германов.

«Львенок» № 174 теперь оборудован безлимитным интернетом. Для подключения к сети необходимо указать свой телефонный номер, на который поступит звонок. Последние цифры звонившего номера будут кодом доступа в интернет. Это обычная схема для подключения к общественной сети. Зарядить телефон в салоне можно будет через USB-порт.

В ближайшее время планируется установить точки доступа во все 12 новых череповецких трамваев.