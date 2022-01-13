В Вологде пролился бензин и сгорели две иномарки

Иномарка буквально пылала. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

12 января в Вологде сгорели две рядом стоявшие иномарки. Пожар произошел у дома № 18 на улице Клубова. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, сигнал поступил в 14:55. Горели припаркованные рядом «Ford Fusion», он принадлежит мужчине, и «Toyota RAV4», принадлежащая женщина. На место выехали четыре наряда пожарных.

В большей степени во время пожара пострадал кроссовер «Toyota RAV4», он буквально пылал как факел. У него выгорели моторный отсек, салон и панель приборов, повреждены лобовое и правое пассажирское стекла, уничтожены лакокрасочное покрытие и сгорели пластиковые элементы.

Автомобиль «Ford Fusion» так же пострадал от высоких температур: сгорели пластиковые элементы, повреждено лакокрасочное покрытие, лопнули стекла.

Не сообщается, были ли автомобили застрахованы. По предварительной версии, причиной масштабного ЧП стала разгерметизация топливного бака одной из иномарок.