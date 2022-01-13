Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли

В Череповце продают базу отдыха в Костяевке. Аукцион объявлен в шестой раз. Но на сей раз появились желающие приобрести участок земли с домами. Так что, вероятней всего, ее продадут.

Итоги аукциона подведут 17 января. На торги поданы две заявки, их рассмотрят 13 января. Начальная цена комплекса — 44,6 миллиона рублей. Площадь земельного участка — 13,8 гектара.

«Пока поступило две заявки. Еще решается вопрос по задатку. Надеемся, аукцион состоится. Раньше заявок на торги не поступало. Была повторная оценка комплекса, цена чуть снижена. Комплекс огромный: домики, беседки, ограждения, железобетонный пирс, освещение, есть водонапорная башня, скважина, гаражи. В домиках есть кровати, телевизоры, сауны», — рассказал Владимир Дмитриев, председатель комитета по управлению имуществом мэрии Череповца.

Продавать базу отдыха начали еще с июля 2020 года.