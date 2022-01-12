Троица череповчан украла 550 метров медного кабеля

В Череповце троих мужчин будут судить за кражу 550 метров медного кабеля Три мужчины украли 500 метров медного кабеля каждый метр стоит 1800 рублей. Однако их поймали, вскоре они пойдут под суд. В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела. В хищении обвиняют 38-летнего, 37-летнего и 33-летнего мужчин.

По версии следствия, 33-летний и 37-летний в начале июня 2021, работая в подрядной организации на территории крупного промышленного предприятия, нашли катушку медного кабеля.

В рабочее время они при помощи пилы — болгарки отпиливали различные куски кабеля, сначала их прятали на территории предприятия, а потом вывозили на служебной машине, которой управлял третий обвиняемый. Все украденное они сдали в металлолом, вырученное делили.

Всего на предприятии не досчитались 550 метров кабеля. Ущерб от их действий составил больше 900 тысяч рублей, сообщает прсее-служба областного УМВД.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.