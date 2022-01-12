Мужчина вышел из череповецкого автобуса и исчез

Мужчина пропал 6 января.

В Череповце пропал мужчина. 51-летний местный житель Виталий Авдеев исчез 6 января. Есть информация, что он вышел из автобуса №18 у ТЦ «Маяк» на Октябрьском проспекте, 36, больше его не видели. При себе пропавший имел телефон, но сейчас он выключен.

Мужчина имеет рост 175 сантиметров, был одет в дубленку, у него карие глаза, волосы темные с проседью. Из особых примет: множественные татуировки и отсутствие фаланги безымянного пальца на левой руке.

С коричневой дубленкой пропавший носил вязаную шапку черного цвета, утепленные спортивные брюки, черные кроссовки на белой подошве.

Волонтеры и полиция ждут звонков тех, кто имеет информацию о пропавшем.