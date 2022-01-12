В Череповце тяжело травмирован рабочий: мужчину завалило землей в котловане

В Череповце 11 января в три часа дня был тяжело травмирован рабочий. ЧП произошло на территории АО «Вагонная ремонтная компания — 2». Мужчину удалось спасти, но он получил серьезные травмы и был госпитализирован в Вологодскую областную больницу № 2.

Об инциденте сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. На данный момент ведется проверка по факту получения производственной травмы. Работник коммерческой организации подрядчика проводил земляные работы по укладке водопроводной трубы. Когда мужчина находился на дне котлована, произошел обвал грунта и несчастного засыпало землей.

11 ноября 2021 года в Череповце произошло похожее ЧП: двоих рабочих засыпало грунтом. Но им тяжелых травм удалось избежать, мужчин быстро откопали коллеги.