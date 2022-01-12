Отряды Росгвардии в Вологодской области будут теперь носить имена

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У отрядов ОМОНа Вологды и Череповца появились имена. Их присвоил глава Росгвардии Виктор Золотов. Был издан приказ о внесении изменений в структуру управления Росгвардии по Вологодской области:

ОМОНу Вологды присвоили название – «Вымпел», ОМОНу Череповца – «Титан», а областной СОБР получил имя «Дружина».

Всего за 2021 год сотрудники отрядов выполнили более 1800 задач по охране общественного порядка и участию в специальных мероприятиях. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками инженерно-технических групп около 700 раз выезжали на обследование подозрительных предметов и мест массового пребывания граждан.

Сотрудники ОМОН задержали порядка 500 граждан, подозреваемых в различных правонарушениях и преступлениях, — сообщает пресс-служба региональной Росгвардии итоги года.

Вологодский росгвардейцы выезжали в другие субъекты РФ более 50 раз, задержав 58 человек, изъяли 25 единиц оружия.