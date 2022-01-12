На Вологодчине установят виновных в массовом отключении света в новогодние праздники

В Вологодской области власти проводят служебное расследование: в новогодние праздники 1 600 жителей 30 населенных пунктов остались без света. Сейчас электроснабжение восстановлено. Кроме того, губернатор Олег Кувшинников заявил на прямом эфире в соцсети 11 января о комплексной программе укрепления энергоснабжения в 2022 году: ""Россети Северо-Запад" взяли на себя обязательство не только разработать эту программу, но и укрепить кадровый и материально-технический состав и снабжение своих сетевых организаций для недопущения подобных случаев".

Веерные отключения электричества произошли, по мнению главы региона, из-за налипания снега на проводах, обрушения деревьев с налипшим снегом на ЛЭП, крупных снегопадов. Олег Кувшинников заявил, что летняя расчистка линий электропередач от деревьев была недостаточной: "Допустить такие случаи в дальнейшем мы не можем".

По данным начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгении Мазановой, в интервале с 31 декабря по 9 января зарегистрировано 109 фактов ограничения потребления коммунальных ресурсов, в том числе 90 отключений электричества

Помощь в расчистке ЛЭП оказали сотрудники Череповецкого и Шекснинского лесхозов, филиалов Вологдалесхоза.