Бытовая ссора переросла в убийство в Череповце

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По версии следствия, вечером 11 января 2022 года между супругами, проживающими в Череповце, после совместного употребления спиртного в своей квартире произошла бытовая ссора, в результате которой мужчина 1947 года рождения нанес множественные удары в грудную клетку женщине 1948 года рождения. От полученных повреждений она скончалась на месте. Мужчина рассказал о произошедшем соседям.

Следственным отделом по Череповцу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Подозреваемый задержан.